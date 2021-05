Duttenstedt feiert auch

Trotz oder gerade wegen „Corona“ sollten wir darüber reden: über Ortsjubiläen, bei denen die Veranstalter auf Menschenandrang setzen – mit der pandemiebedingten Abstandsregelung ist es dann Essig. Träumen dürfen wir aber trotzdem – etwa von der 1050-Jahr-Feier in Vechelde in 2023, über die ich an dieser Stelle geschrieben habe. Nun ruft Ortsbürgermeister Günter Schmidt „sein“ Duttenstedt in Erinnerung: Auch der Ort plant für 2023 die 1050-Jahr-Feier. Bei der 1000-Jahr-Feier in 1973 hat Duttenstedt noch als selbstständige Gemeinde zum Landkreis Braunschweig gehört, inzwischen ist es der Kreis Peine.

