Täter werfen Scheiben der Silberkamp-Sporthalle in Peine ein

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag zwei Fensterscheiben an der Silberkamp-Sporthalle in Peine mit Steinen eingeworfen. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. An der Straße Am Silberkamp, in der Nähe der Sporthalle, wurden Donnerstagabend Rollläden eines Mehrfamilienhausen ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise an die Polizei Peine, (05171) 9990.

