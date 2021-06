Vechelde auf Verliererstraße

Der Kampf der Gemeinde Vechelde gegen die Industrieleitung auf ihrem Gebiet hat etwas vom (aussichtslosen) Kampf von Don Quijote gegen Windmühlen: Jeder in der Peiner Ostkreiskommune weiß oder ahnt zumindest, dass die Messe gesungen ist – sie wird durch die Gemeinde Vechelde gebaut, im Bereich Bodenstedt/Liedingen/Köchingen wird eine riesige Kreuzungsschaltanlage angelegt, die keiner haben will. Dabei wäre die Lösung ganz einfach gewesen – und es ist keine Frage der technischen Machbarkeit, sondern des (politischen) Willens: Die Bundespolitik müsste die Erdverkabelung absegnen; dann könnte die Leitung ab Salzgitter-Lesse komplett auf Salzgitteraner Gebiet gebaut werden. Das wäre nur gerecht, denn von der Industrieleitung profitiert Salzgitter – in Form von VW und Salzgitter AG. Doch die Dinge treiben in eine ganz andere Richtung (siehe Seite zwei), und das alles scheint unaufhaltsam zu sein. Schade: Eine Chance zu mehr Verständnis für die Energiewende ist vertan.

