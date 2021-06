Schläge, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Betrunken am Steuer, Fahrerflucht, zu schnelle Kleinfahrzeuge – da war einiges dabei im Bericht der Polizei Peine für den Zeitraum von Donnerstag bis Samstagnachmittag.

Bericht Polizei Peine Schläge in Hohenhameln und ohne Führerschein zur Polizei

Angriff in Hohenhameln

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 41-jährigen aus Mannheim, der sich am Freitag um 21.38 Uhr in Hohenhameln im Meierkamp beim Supermarkt aufhielt, ohne ersichtlichen Grund mit der Faust an den Kopf. Das Opfer klagte über Kopfschmerzen und erstattete Strafanzeige. Täterhinweise liegen vor.

Ärger auf Party in Hohenhameln

Ebenfalls in Hohenhameln, im Hohen Weg, suchte am Samstag zwischen 1.20 und 1.30 Uhr ein 59-jähriger aus Hohenhameln ungebeten die Geburtstagsfeier seiner minderjährigen Freundin auf und schlug einem 14-jährigen Gast aus Hohenhameln unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und beleidigte weitere Gäste. Es kam zu einem kurzen Handgemenge.

Nach polizeilichen Ermittlungen erhielt zusätzlich auch noch ein weiterer Hohenhamelner im Alter von 20 Jahren bezüglich dieser Vorfälle eine Strafanzeige.

Kabel von der Baustelle gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kabel von einer Baustelle in Hohenhameln in der Trifftstraße. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, so die Polizei.

Ohne Führerschein zur Polizei

Ein 34-jähriger Peiner fuhr am Freitagvormittag mit seinem Mercedes zur Polizeidienststelle in der Schäferstraße in Peine, obwohl zwei Tage zuvor sein Führerschein wegen einer Straftat sichergestellt worden war. Nun wurde ein zweites Strafverfahren eingeleitet.

Warum der Mann wieder mit seinem Auto, diesmal schon ohne Führerschein, zur Polizei fuhr, teilte die Polizei nicht mit.

Zu schnelles Micro-Car

Ein 62-jähriger aus Uetze muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, weil er am Freitag um 15 Uhr mit einem 25 km/h-Micro-Car im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, dabei aber deutlich schneller fuhr und keine Fahrerlaubnis hatte.

„Eine Funkstreifenwagen-Besatzung war ihm über eine längere Strecke von Peine aus bis zum Eixer See mit einer Geschwindigkeit bis zu 50 km/h hinterhergefahren“, so die Polizei.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

In der Ludwig-Erhard-Straße, kurz hinter der Kindertagesstätte in Peine, fuhr am Freitagmittag um 12 Uhr ein 41-jähriger Peiner mit einem 45-km/h-Kleinkraftrad mit einem alten schwarzen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 im öffentlichen Verkehrsraum. Ihm wurde bei der Verkehrskontrolle der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Das ganze gilt als Straftat und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Erhebliche Ausfallerscheinungen

Am Freitag zwischen 22.45 und 22.56 Uhr fuhr ein 52-jähriger aus Hohenhameln in der Werderstraße in Peine mit seinem VW-Golf unter dem erheblichen Einfluss von alkoholischen Getränken. Durch eine 56-jährige Zeugin aus Hohenhameln konnten erhebliche Ausfallerscheinungen in der Fahrweise des Fahrers beobachtet werden.

Da ein freiwilliger Atemalkoholtest bei einer anschließenden Verkehrskontrolle von dem Beschuldigten abgelehnt wurde, musste eine Blutprobenentnahme im Klinikum zur Beweisführung angeordnet und durchgeführt werden.

Fahrerfluchten, Zeugen gesucht

Am Freitag um 7.30 Uhr befuhr eine 42-jährige aus Vechelde mit ihrem Polo die Hildesheimer Straße in Richtung Vechelde. In Höhe der Bahnunterführung kam ihr nach ihren Angaben ein LKW entgegen. Dieser habe im Vorbeifahren ihren linken Außenspiegel gestreift und seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Er konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 44-jährigen LKW-Fahrer einer Firma aus Vechelde. Da er den Vorfall in der ersten Befragung aber anders darstellte, werden zusätzliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

Schaden von rund 1000 Euro

Zu einem Zusammenstoß mit Sachschaden kam es am Donnerstag zwischen 11.15 und 11.45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Hohenhameln im Meierkamp als ein bislang unbekannter Verursacher gegen den VW-Polo einer 60-jährigen aus Clauen stieß und sich anschließend ohne darum zu kümmern unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Auch hier sollten sich Zeugen bei der Polizei melden, telefonisch bei der zuständige Dienststelle, der Polizeistation Ilsede, unter (05172) 370750.

Zeugen auch in Peine gesucht

In Peine, auf dem Hagenmarkt, beschädigte am Freitag zwischen 16 und 19.30 Uhr, vermutlich beim Ausparken, ein unbekannter Beteiligter den geparkten VW-Golf einer 23-jährigen Anzeigenerstatterin. Danach entfernte sich die oder der Verursacher/-in vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Als Schadenshöhe wurde 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Peine unter Telefon (05171) 9990.

