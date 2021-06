Einbrecher im Kreis Peine: 20.000 Euro Schaden in Einkaufsmarkt

Von vier aktuellen Fällen berichtet die Polizei Peine, in einem Fall erbeuteten die Täter einen Tresor. Das geschah laut Polizeibericht in Oberg am Gadenstedter Weg am Dienstag, 15. Juni, in der Zeit zwischen 2 und 8.45 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung. Die Unbekannten seien offensichtlich über eine im Garten vorgefundene Leiter in ein höher gelegenes Stockwerk eingestiegen. Angaben zur Schadenshöhe könnten derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei mahnt: „Frei zugängliche Leitern könnten es Tätern leicht ermöglichen, in Ihre Wohnung oder ihr Haus, auch in höhere Etagen, einzusteigen. Wir können Sie nur darum bitten, Ihre Leiter gesichert aufzubewahren. Hinweise zum Einbruchschutz erteilen Ihnen gerne kostenlos das Präventionsteam der Polizei aus Salzgitter. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter (05341) 1897109.“

Mann rettet Unfallfahrer aus dem Auto

Ein Unfall hat sich laut Polizei am Dienstag, 15. Juni, 15 Uhr, auf der Kreisstraße 51 zwischen Broistedt und Vallstedt ereignet. Aus Richtung Broistedt kommend, kam demnach ein 24-Jähriger mit seinem Auto aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Ein 53-Jähriger habe den 24-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreit. Dieser habe sich bei dem Unfall offensichtlich nicht verletzt. Das Auto habe von einem Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Die Höhe des Sachschadens wird mit 2300 Euro angegeben.

Täter gelangen über das Dach in den Markt

Zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt ist es nach Angaben der Polizei Peine in Edemissen an der Edemisser Landstraße gekommen – im Zeitraum zwischen Montag, 14. Juni, 20.15 Uhr, und Dienstag, 15. Juni, 5.50 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang auf das Dach des Einkaufsmarktes und konnten in das Gebäude eindringen, anschließend wurden mehrere Zigarettenständer und Behältnisse aufgebrochen, heißt es weiter. Die Täter hätten Zigarettenschachteln in einer größeren Stückzahl erbeutet, es sei ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden.

Zeugen:(05341) 18970.

Eigentümer sieht noch die Rücklichter

Im vierten Fall geht es um den Diebstahl eines Autos in Wendeburg am Ahornring, am Mittwoch, 16. Juni, 4.10 Uhr. Unbekannte stahlen laut Polizei den vor einem Wohnhaus geparkten Ford Kuga – Schaden: zirka 20.000 Euro. Zum Tatablauf könnten keine Angaben gemacht werden. Der Eigentümer habe noch die Rücklichter seines wegfahrenden Autos gesehen. Eine sofortige Fahndung sei ohne Erfolg geblieben.

Polizei warnt vor Betrug

Überdies warnt die Polizei zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit Ankauf von Gold oder anderen Wertsachen. Es habe darauf mehrere Hinweise gegeben. Bei Fremden, die sich für Wertgegenstände interessierten, solle man sehr vorsichtig sein, keine Auskünfte geben und die Personen niemals allein im eigenen Haus lassen.

red