3,45 Promille – Polizei stoppt Fahrer auf A2 bei Peine

Betrunken auf der Autobahn: Durch Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern hat die Polizei am Donnerstagvormittag auf der A 2 einen Fahrer ermitteln können, der „nicht unerheblich alkoholisiert“ war. Laut Polizeibericht hatten die Zeugen von der Autobahn in Richtung Hannover ein Auto mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei konnte Fahrer und Opel bei Peine einer Kontrolle unterziehen.

Ein Atemalkoholtest bei dem 63-jährigen Fahrer ergab demnach die Alkoholisierung des Mannes. Den Wert von 3,45 Promille pustete der Fahrer in der Kontrolle. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei Braunschweig.

Gesichtserkennung genutzt

Der Fall des räuberischen Diebstahls ereignete sich laut Polizeibericht vom Donnerstag in Adenstedt auf dem Parkplatz am Friedhof am Dienstag, 22. Juni, 18.30 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 27-jähriger Tatverdächtiger unter Gewaltanwendung das vom 20-jährigen Opfer benutzte Mobiltelefon an sich genommen haben. Mit Hilfe einer installierten Gesichtserkennung habe er sich einen Zugang zum Telefon verschafft und konnte über eine Banken-App einen Geldbetrag auf sein Konto überweisen. Die näheren Umstände der Tat werden derzeit ermittelt.

Zehnjähriger erleidet Schürfwunden

Ein Kind ist nach Polizeiangaben in Peine am Hesebergweg am Mittwoch, 23. Juni, 17.30 Uhr, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 85-jährige Fahrerin eines PKW den Hesebergweg. In diesem Augenblick trat ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad vor einem anderen Fahrzeug auf die Straße und wurde vom PKW erfasst. Das Kind erlitt offensichtlich nur leichte Schürfwunden. Die Schadenshöhe wird mit zirka 1000 Euro angegeben.

„Enkeltrick“ scheitert in Hohenhameln

Versuchter Betrug in Hohenhameln am Dienstag, 22. Juni, 13 Uhr. Die 87-jährige Betroffene erhielt laut Polizei einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der sich offensichtlich in einer Notlage befinden würde. Die Frau habe unverzüglich das Gespräch beendet. Bereits kurze Zeit später habe die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten, der offensichtlich die Frau über ihrer Vermögensverhältnisse befragen wollte. Auch in diesem Fall habe sie sofort das Gespräch beendet.

Die Polizei lobt „das vorbildliche Verhalten der Geschädigten. Vertrauen Sie niemals fremden Personen am Telefon, die sich nach Ihrem Vermögen erkundigen. Informieren Sie bitte in jedem Fall Ihre örtliche Polizei und sprechen Sie mit Ihren Vertrauten über das Gespräch. Die Polizei steht Ihnen stets mit Rat und Hilfe zur Seite.“

Auto prallt gegen eine Mauer

Unfallverursacher leicht verletzt: Das geschah laut Polizei in Wipshausen an der Ersestraße am Mittwoch, 23. Juni, 7.30 Uhr. Ein 38-Jähriger beabsichtige, mit seinem Auto nach links aus der Straße Im Bühfeld in die Ersestraße einzubiegen. Beim Einbiegen prallte er aus derzeit nicht bekannten Gründen mit dem Auto an eine gegenüberliegende Gebäudemauer und einen Zigarettenautomaten. Er musste in das örtliche Klinikum gebracht werden. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht.

Die Polizei sucht Zeugen

Beschädigte Drehschranke in Lengede an der Fuhsestraße (Feldweg am östlichen Ortsrand von Woltwiesche): Nach bisherigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter eine Drehschranke gewaltsam geöffnet und hierdurch beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18. Juni, 16 Uhr, und Sonntag, 20. Juni, 12 Uhr. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Zeugenhinweise an die Polizei Lengede, (05344) 915670.

red