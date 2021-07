Pflegeberufe in Peine

Pflegeberufe in Peine Peiner Berufsschule bildet neue Pflegeausbildung an

Ein Krankenpfleger schiebt ein Krankenbett durch eine Station der Charite. Neues gibt es von der Ausbildung: Seit 2020 Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zusammengeführt worden. Die Ausbildung ist an den Berufsbildenden Schulen Peine möglich.

Peine. Die Ausbildung in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege sind zusammengeführt worden. Was angehende Azubis in Peine lernen, lesen Sie hier.