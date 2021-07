Liegt ihm seine SPD mehr am Herzen als die Eintracht?

Da ist sie – diese magische Zahl: 67. In 67 Tagen sind Kommunalwahlen, am 12. September. Das versichert mir ein Ortsbürgermeister aus der Gemeinde Vechelde, der auch leidenschaftlicher Fan der Braunschweiger Eintracht ist. Klar, die Deutsche Meisterschaft der Eintracht 1967 hat er miterlebt, seitdem einige Kommunalwahlen. Auf die Idee, die letzten 67 Tage bis zum 12. September abzuzählen, muss man aber kommen. Liegt ihm seine SPD mehr am Herzen als die Eintracht?

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de