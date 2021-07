Mischling Beam aus dem Peiner Tierheim sucht ein Zuhause

Der Mischlingshund Beam ist am 1. Juni 2019 geboren worden und hat nun leider sein Zuhause verloren. Das berichtet Heike Brakemeier für das Peiner Tierheim über das Fundtier der aktuellen Woche.

Er geht auf alle freundlich zu

Beam ist dem Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und geht auf alle freundlich zu. Mit Artgenossen ist er gut verträglich und lebt im Tierheim mit seinem Freund Jim zusammen. Beam geht gut an der Leine, ist sehr verspielt, jedoch etwas futterneidisch, so dass er bei der täglichen Fütterung von seinem Freund Jim getrennt werden muss, so Heike Brakemeier weiter.

Er liebt lange Spaziergänge

Kinderlieb ist Beam auch, den Umgang mit Katzen können wir nicht beurteilen. Er liebt lange Spaziergänge und kann auch gerne als Zweithund vermittelt werden. „Wenn Sie Beam einmal kennenlernen möchten, kommen sie einfach zu den Öffnungszeiten ins Peiner Tierheim.“

Das Tierheim Peine befindet sich an der Fritz-Stegen-Allee 20 in 31226 Peine wird vom Tierschutzverein Peine und Umgegend e. V. betrieben. Telefonisch zu erreichen ist das Tierheim unter (05171) 52558 oder via E-Mail unter info@tierheim-peine.de.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags und freitags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr. Mittwochs, donnerstags und an Feiertagen ist das Tierheim geschlossen.

red

