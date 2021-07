Was sind Fake News? Schüler der IGS Peine wollen es wissen

Sechs sechste Klasse der IGS Peine und viele gute oder lustige Fragen. Im Projekt Medicampus unserer Zeitung waren am Mittwoch Projektredakteurin Ida Wittenberg und Arne Grohmann, Redakteur bei den Peiner Nachrichten, an der IGS Peine, um mit den Schülerinnen und Schülern unter anderem über das Thema Fake News zu diskutieren.

Dürfen Journalisten einfach alles, was im Internet zu finden ist, abschreiben? Nein, sie dürfen das nicht! Und viel wichtiger: Nein, sie machen das auch nicht! Journalisten und Journalistinnen übernehmen nie ungeprüft Informationen von anderen („Quellen“), um sie in ihren Artikeln – in der Papierzeitung oder auf der Internetseite der Zeitung – zu veröffentlichen.

Immer die Information und die Quelle hinterfragen!

„Wer sagt mir was, warum?“, lautet daher eine der wichtigsten Regeln bei der Recherche für einen Artikel. Ein Beispiel: Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen gegen die aktuell zum Schutz aller eingeführten Coronaregeln gewettert wird. Dort heißt es unter anderem, dass schon Schüler gestorben seien, weil sie im Unterricht lange einen Mund-Nase-Schutz tragen mussten.

Schulen konnten sich für das Projekt Mediacampus unserer Zeitung anmelden. Redakteurinnen und Redakteure und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besuchten die Schulen für Diskussionen und Fragerunden mit den Schülerinnen und Schülern. Foto: Raufeld Medien

Eine dramatische Nachricht! Muss die sofort in die Zeitung? Nein, auch solche Informationen müssen Journalisten immer erst überprüfen!

Wahrheit vor spektakulärer Schlagzeile

Belegt die Recherche die vermeintlichen Fakten nicht, darf das so auch nicht veröffentlicht werden – auch wenn es eine spektakuläre Schlagzeile wäre, die sich gut verkaufen ließe. Denn: Die Zeitung lebt davon (neben Anzeigen/Werbung), Nachrichten zu verkaufen.

Viele Umsonst-Nachrichten im Internet

Im Internet gibt es unzählige Informationen und Seiten. Sehr viele, ohne dafür bezahlen zu müssen. Bei der Nutzung gilt für alle, nicht nur für Journalisten: Kopf einschalten und nachdenken! Wer hat die entsprechende Information ins Internet gestellt? Wer steckt dahinter, wer ist die Quelle?

Geld verdienen mit Fake News

Auch mit falschen Nachrichten, also Fake News, lässt sich im Internet Geld verdienen. Wer spektakuläre Informationen anbietet, die viele Nutzer „klicken“, hat eine hohe Reichweite, es werden viele Menschen erreicht. Das interessiert dann wieder Firmen und Unternehmen, die für ihre Produkte werben wollen. Sie bezahlen dafür, dass ihre „Anzeigen“ auf den Onlineseiten erscheinen, die viele Menschen nutzen und öffnen.

Gerichte verurteilen Nutzer für Download und Weiterleitungen

Übrigens ist es auch längst nicht erlaubt, alles was im Internet ist, runterzuladen und weiterzuverbreiten! Gerichte haben deswegen schon Jugendliche verurteilt. Denn auch hier gilt es, den eigenen Kopf zu benutzen! Wer noch am Tag der Premiere des neuen Star-Wars-Films in den Kinos den Streifen im Internet umsonst runterlädt, muss wissen, dass dieses Angebot nicht legal sein kann. So haben Gerichte bereits geurteilt und hohe Strafen angeordnet.

Konzerne gehen gegen illegales Streamen und Runterladen vor

Und große Konzerne haben ebenfalls schon einfache Bürger und Bürgerinnen verklagt, die sich illegal, an den kostenpflichtigen Angeboten vorbei, Musik oder Spiele runtergeladen haben.

