Vechelder Realschule feiert die Entlassschüler

Die Schulabgänger der Klasse 10 C der Realschule Vechelde.

Stolz und glücklich – das sind die Vechelder Realschule und die Schulabgänger, denn – trotz aller coronabedingter Schwierigkeiten – habe sich einmal mehr gezeigt, wie „großartig alle an einem Strang gezogen haben“, berichtet die Schule.

Ganz nach dem Schulmotto „gemeinsam etwas erreichen“ ist es laut Realschule mehr als 60 Prozent der Zehntklässler gelungen, den „Erweiterten Realschulabschluss“ zu erlangen, der ihnen die Tür zur

Die Schulabgänger der Klasse 10b der Realschule Vechelde. Foto: Privat

Sekundarstufe II (Oberstufe) öffnet. Im festlichen Gewand wurde dies coronakonform klassenweise in der Aula der Realschule in Vechelde gefeiert. „Es ist wirklich schade, dass jeder Abgänger nur zwei Gäste einladen durfte, die bei der festlichen Abschlussfeier zu Gast waren“, bedauert Schulsekretärin Gisela Max. Konrektorin Miriam Ellerbrock verabschiedet in diesem Corona-Schuljahr selbst ihre eigene Klasse (10b) und war von den lieben Dankesworten und Geschenken der Schüler sichtlich gerührt. Für das festliche Ambiente sorgte ein musikalischer Rahmen und die wunderschöne Dekoration, die – wie jedes Jahr – Musiklehrerin Cornelia Kempe nach Unterrichtsschluss gemeinsam mit den Zehntklässlern gestaltete.

Die Entlassschüler der Vechelder Realschule:

Klasse 10a, Klassenlehrer Herr List: Elias Behme, Yanis Bertram, Ramon Heinrich, Johnny Heisecke, Nico Kroeck, Igor Meyer, Mariko Nolte, Leonard Richter, Jonas Rosebrock, Konrad Schlote, Till Unteutsch, Nico

Die Schulabgänger der Klasse 10 a der Realschule Vechelde. Foto: Privat

Wolters, Sam Zicher, Jule Fischer, Luisa Gass, Larissa Gellert, Vanessa Gereke, Gianna Holland, Lena Huhnholt, Finja Syring, Michelle Uhde, Nelia Wilkens.

Klasse 10b, Klassenlehrerin Frau Ellerbrock: Emre Ayaz, Justus Bobrowski, David Feeken, Jonas Hahn, Nils Matthies, Rune Rau, Titus Rischbieter, Lennart Schmidt, Nico Siedentopp, Miles Taake, Niklas Treder, Leni Bischoff, Alina Bockshorn, Lea Feeken, Nike Feuge, Emily Florschütz, Swantje Grabow, Lea Heffter, Tara Heydorn, Gülistan Hussein, Emily Kraus, Laura-Antonia Münch, Ayse Özer, Jolina Schmidt, Lucie Wazynski.

Klasse 10c, Klassenlehrerin Frau Paul: Leon Carstens, Lucas Cremer, Dennis Damaschek, Kevin Eickemeier, Jan Hohmann, Mika Holzen, Olivier Kunowski, Cedric Loretz, Kevin Peikert, Nassim Sahli, Kevin Schönfeld, Elvin Siemens, Jonas Stein, Sam Louis Wolpert, Talia Aufderheide, Leonie Bäßler, Tabea Frank, Lina Gieske, Kati Lehmann, Saskia Lütjemeyer, Annika Roy, Lea Schwirz, Joy Wiegand.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de