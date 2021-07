Auch in Peine wird die neue Partei „dieBasis“ aktiv

Er ist Sachse, in Zwickau geboren, und nennt es einen „Erbteil“ der früheren DDR: „Ich bin sehr interessiert an Politik, aber sie wird zu oft an den Menschen vorbei gemacht“, ist Guntram Geißler überzeugt. Doch das soll sich ändern, denn der 61-Jährige, der inzwischen in Bülten wohnt, tritt bei den Kommunalwahlen an – für die neue Partei „dieBasis“. Ortsrat Bülten, Gemeinderat Ilsede, Kreistag Peine – für alle drei Gremien kandidiert Geißler, der auch Pressesprecher der Peiner Gruppe seiner Partei im Kreisverband Peine/Gifhorn ist.

Politik – insbesondere Kommunalpolitik – habe die Aufgabe, ihre Entscheidungen dem Bürger näher zu bringen, sie ihm zu erklären: Das ist Geißlers Überzeugung – und dafür will er sich einsetzen. Rede und Gegenrede – solche Debatte müssten parteiintern und darüber hinaus möglich bleiben, meint der Bültener, der in der Jugendhilfe tätig ist. Allerdings sieht er diese Diskussionskultur immer mehr schwinden. Der „respektvolle Umgang“ miteinander trotz unterschiedlicher Meinungen sei und bleibe jedoch unverzichtbar für die Demokratie.

Die Idee, bei der Kommunalwahl am 12. September anzutreten, sei ihm gekommen, als er gehört habe, es gebe „Probleme in Bülten, genügend Kandidaten zu finden, um alle Ortsratssitze zu besetzen“, erinnert Geißler. Für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge in der Gemeinde Ilsede, aber auch als Ideengeber für die Gemeindejugendpflege: Da wolle er tätig werden.

Der gerade gegründete Kreisverband Peine/Gifhorn von „DieBasis“ hat nach eigener Aussage 100 Mitglieder.

