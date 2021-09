Kleine Ölkrise in Peine

An der Tankstelle habe ich kein „normales Super“ bekommen. Anderswo war aber „mein“ Benzin zu haben, so dass es kein autofreier Sonntag wurde.

So muss sie sich angefühlt haben – die Ölkrise 1973: Aufgrund von regionalen Lieferengpässen außer Betrieb – als ich das gelesen habe bei einer Peiner Tankstelle, habe ich an das Weltereignis vor fast 50 Jahren gedacht. Jedenfalls habe ich an der Tankstelle alles bekommen, aber nicht das „normale Super“. Immerhin: Anderswo war „mein“ Benzin zu haben, so dass dieser Tag (Sonntag) für mich nicht „autofrei“ geworden ist – anders als 1973, als es vier autofreie Sonntage gegeben hat. Auch an besagter Tankstelle ist wieder jedes Benzin im Angebot.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de