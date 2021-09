Auto brennt in Edemissen vollständig aus

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Oedesser Straße in Edemissen vollständig ausgebrannt. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sei das Feuer im Motorraum des Mazda entstanden, das schnell auf den ganzen Wagen übergriff, wie das Polizeikommissariat Peine mitteilt. Die Feuerwehren Edemissen und Wipshausen konnten das Wrack ablöschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Durch die Hitze des Feuers wurden der Asphalt des Parkstreifens und eine benachbarte Grundstückshecke in Mitleidenschaft gezogen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de