Aufklärung in Peine im Kampf gegen Glücksspielsucht

„Entertainment vom Feinsten“ – „wertvolle Freizeit spielerisch gestalten“ – „Chill-Out-Zone“ oder „Pausen-Oase“: So lautet die Werbung für Glücksspielangebote. „Glücksspiele sind zum beliebten Zeitvertreib geworden“, warnt Larissa Waßmann, Fachkraft für Glücksspielsucht und Prävention der Jugend- und Drogenberatungsstelle (DROBS) vom Paritätischen Braunschweig: „Die Werbung vermittelt großartige Möglichkeiten, sich zu entspannen und etwas Spaß zu haben, bei denen sogar vielleicht etwas Geld gewonnen werden kann.“ Besonders Lastwagenfahrer seien eine gefährdete Zielgruppe, die Vielzahl von Spielhallen und Automaten in Autobahnraststätten mache das deutlich.

Unter dem Motto „Volle Kraft voraus – Glücksspielfrei on tour“ startet am Mittwoch, 29. September, der Aktionstag Glücksspielsucht. Die 24 niedersächsischen Suchtberatungsstellen mit einer Fachkraft für Glücksspielsuchtprävention und -beratung verteilen an Autobahnraststätten und bei lokalen Spediteuren Beutel mit Taschentüchern und einem Aufkleber „Hilfe zum Durchatmen“ sowie Informationsmaterialien in vielen Sprachen zum Thema Glücksspielen und Hilfemöglichkeiten. „Wir wollen auf die Risiken des Glücksspielens für LKW-Fahrer aufmerksam machen und auf unterschiedliche Beratungsangebote hinweisen“, betont Larissa Waßmann. Bei Fragen zum Glücksspielverhalten stehe die Suchtberatung allen kostenfrei, vertraulich und anonym zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

45.000 Menschen gelten in Niedersachsen als glücksspielsüchtig/glücksspielsuchtgefährdet

Gleichzeitig stellen die Beratungsstellen digitale Unterstützungsangebote wie die App „PLayOff” vor, die kostenfrei ist und auch unterwegs genutzt werden kann. Diese und andere Give-Aways sowie Stärkungen etwa in Form von Müsliriegeln verteilt Larissa Waßmann am Mittwoch, 29. September, von 9 bis 14 Uhr auf dem Autohof in Stederdorf (Heinrich-Hertz-Straße) an die LKW-Fahrer und hofft, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

In Niedersachsen können rund 45.000 Menschen als glücksspielsüchtig/glücksspielsuchtgefährdet bezeichnet werden. 24 Fachstellen für Glücksspielsuchtprävention und -beratung gibt es in Niedersachsen: In Kooperation mit dem Lukas-Werk bietet sie freitags von 10 bis 12.30 Uhr in der Fachambulanz Peine der Lukas-Werk-Gesundheitsdienste, Bahnhofstraße 8, eine Glücksspielsprechstunde an. Eine Anmeldung ist erforderlich über die Drogenberatungsstelle vom Paritätischen in Braunschweig, (0531) 220900, oder über die Fachambulanz in Peine, (05171) 508120. Die Kontaktdaten aller 24 Suchtfachstellen und weitere Informationen finden sich unter www.nls-gluecksspielsucht.de im Internet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de