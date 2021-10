Die Beeke-Riehe – der vergessene Bach in Groß Ilsede

Diesmal geht es um die Beeks-Riehe: Dieser Bach fließt durch ganz Groß Ilsede und mündet in die Fuhse – was aber viele Einheimische vermutlich gar nicht wissen werden. „Denn den größtenteils ist er nicht zu sehen, da der Bach seit ungefähr 1925 beziehungsweise 1955 unterirdisch verläuft“, berichtet Heinz Diederich, Sprecher des Arbeitskreises Dorfgeschichte Groß Ilsede. In seiner neuen Ausstellung stellt der Arbeitskreis die Beeks-Riehe vor. „Nach alten Unterlagen war er voll Modder und Morast“, schildert Diederich.

Im Baxeborn an der Straße nach Oberg entspringt in einer Baumgruppe die Beeks-Riehe: „Vom Baxeborn an der Grenze weiß man, dass dort in der Osternacht Osterwasser geschöpft wurde – ihm wurde Heilkraft zugesprochen, wenn während der Handlung kein einziges Wort gesprochen wurde“, erinnert der Groß Ilseder. Nach der Oberger Ortschronik „Das Oberg-Buch“ diente die Quelle 1930 auch zur Versorgung der Öl-Bohranlagen mit Spülwasser. Der Bach fließt in Richtung Norden bis zum Groß Ilseder Holz und schlängelt sich danach durch den südlichen Teil des Waldes bis zum Waldweg, der auf die Schulstraße führt. Am Ende des Waldes wurde der Graben mit einem Schutzgitter versehen, das den Einstieg in die ab diesem Abschnitt vorhandene Verrohrung verhindert. Diese Arbeiten wurden – bis zur Karlstraße – in den 1950er-Jahren ausgeführt. Vom Obstgarten Atzpodin an der Schulstraße (nahe Bäckerplatz) bis zu ihrer Einmündung in den Vorflutgraben der Fuhse bei der früheren Wassermühle Schoke war die Beeks-Riehe schon seit ungefähr 1925 verrohrt.

Die Ausstellung im Schaukasten im Groß Ilseder Rewe-Markt (Nordeingang) ist in den nächsten zwei Monaten zu sehen.

