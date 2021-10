E-Roller zum Mieten gibt es ab sofort auch in Peine

Mit der Bolt-App – verfügbar auf iOS und Android – können Bewohner der Stadt Peine ab sofort die mintgrünen E-Scooter (E-Roller) von Bolt ausleihen. Der Mobilitätsanbieter expandiert seit Mitte Mai nach Deutschland und ist unter anderem in Wolfsburg, Gifhorn und Braunschweig verfügbar. Als besonderes Startangebot können die E-Scooter laut Bolt ohne Entsperrgebühr zu einem Preis von nur 0,09 Euro pro Minute ausgeliehen werden. Außer mit EC- und Kreditkarte haben Nutzer auch die Möglichkeit, per PayPal zu bezahlen.

„Wir freuen uns, unser Angebot auch in Peine anbieten zu können. Durch ihre Flexibilität und der geringen Kosten leisten E-Scooter einen wesentlichen Mehrwert im Mobilitätsmix”, erklärt Balthasar Scheder, der als Country Manager Micromobility Deutschland das Tagesgeschäft verantwortet: „Mikromobilität kann den öffentlichen Nahverkehr entlasten und eignet sich perfekt für erste und letzte Meile. Unser Ziel ist es, eine echte Alternative zum Auto zu bieten.”

Bolt fühlt sich dem Nachhaltigkeitsversprechen verpflichtet

In der Stadt Peine bietet Bolt sein eigens entwickeltes Scooter-Modell „Bolt 4“ an. Die verwendeten Materialien sind zu 100 Prozent recycelbar. Des Weiteren lassen sich einzelne Module einfach austauschen und reparieren. Durch die robuste und modulare Bauweise erreicht das Modell eine errechnete Lebensdauer von bis zu 60 Monaten. Zu einem ganzheitlich klimapositiven Betrieb hat sich Bolt bereits im vergangenen Jahr in einem Nachhaltigkeitsversprechen verpflichtet. Dazu gehört der vollständige Einsatz von zertifiziertem Ökostrom in allen operativen Prozessen. In bestimmten festgelegten Bereichen verhindert die Bolt-App technisch das Parken der Scooter in definierten Nicht-Parkzonen, wie beispielsweise in der Fußgängerzone in der Innenstadt und innerhalb der Grünanlagen der Stadt. Auf diese Parkregeln werden Nutzer bereits während des Buchungsvorgangs hingewiesen. E-Scooter, die umgekippt oder unsachgemäß abgestellt werden, geben ein Signal ab, das an ein geschultes Einsatzteam übermittelt wird.

Zudem bietet Bolt eine exklusive Partnerschaft mit dem Versicherungsunternehmen Signal Iduna. Im Unglücksfall sind Nutzer durch die Haftpflichtversicherung abgesichert und können sich auf einen umfassenden Versicherungsschutz verlassen.

