Peine. Die Polizei kann den Mann in seiner Wohnung widerstandslos in Gewahrsam nehmen und liefert ihn in eine psychiatrische Einrichtung ein.

Polizeieinsatz in Peine

Polizeieinsatz in Peine Mann schießt in Peine mit Schreckschusspistole um sich

Ein Mann schießt in der Margaretenstraße im Stadtteil Telgte mit einer Pistole von einem Balkon – diese Meldung erreichte die Polizei am Montag um 17.30 Uhr. Die Peiner Polizei zog daraufhin Kräfte zusammen und erhielt zudem Unterstützung der Bereitschaftspolizei. Die Polizei sperrte den Bereich ab, warnte die Bewohner eines benachbarten Hauses und brachte einige aus dem Haus in Sicherheit.

Der 47-Jährige wirft die Schreckschusswaffe vom Balkon

Bei den Befragungen der Zeugen sei schnell klar geworden, dass es sich bei dem Schützen um einen

47-jährigen Hausbewohner handelte. Auf diesem Weg habe auch ein Kontakt zu dem Mann hergestellt werden können. Polizisten hätten ihn überzeugt, die vorher benutzte Schreckschusswaffe vom Balkon zu werfen. Im Anschluss habe der Mann in seiner Wohnung widerstandslos in Gewahrsam genommen und zunächst in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden können, teilt das Polizeikommissariat Peine mit.

red

