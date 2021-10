Im Denstorfer Holz verloren

Was bewegt die Menschen? Das habe ich neulich an dieser Stelle gefragt und von dem „tragischen“ Schicksal eines in der Stadt Peine abgestellten vergessenen PKW berichtet. Doch damit nicht genug! Nun berichtet mir ein Vechelder, er habe im Denstorfer Holz einen achtlos ins Gebüsch geschmissenen Elektro-Roller entdeckt – ein Beweisfoto hat er gleich angefügt. Die Firma, die diesen E-Scooter vermietet, habe er aber gleich informiert. Insofern bleibt die Hoffnung, dass dieses Gerät wieder zum Besitzer findet – und es bleibt die Hoffnung, dass die Bevölkerung dieses „unmenschliche“ Aussetzen der E-Roller unterlässt.

