Diebe stehlen Weidezaungeräte im Kreis Peine

In mindestens drei Fällen haben unbekannte Täter sogenannte Weidezaungeräte erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, haben die Diebe damit einen Gesamtschaden von etwa 1000 Euro verursacht.

Die Taten ereigneten sich in Vechelde am Waldweg in Sonnenberg zwischen 6. November, 9 Uhr, und 7. November, 12 Uhr; an der Bundesstraße 1 auf der Wiese zwischen Vechelde und Klein Gleidingen zwischen 6. November, 13 Uhr, und 7. November, 12.30 Uhr, sowie in Wendeburg, Mühlenberg, zwischen 8. und 9. November, 18 bis 13 Uhr.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen sollen sich an die Polizei wenden

Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizei Vechelde, (05302) 930490, oder für Wendeburg an die Polizei Edemissen unter (05176) 976480 zu wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de