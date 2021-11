Überfall in Peine

Überfall in Peine Maskierter überfällt Stederdorfer Tankstelle und zückt Pistole

Ein maskierter Mann hat am Donnerstag um 21 Uhr die „Elli Oil“-Tankstelle an der Peiner Straße in Stederdorf überfallen. Der Mann forderte die 50-jährige Tankstellenangestellte auf, ihm den Inhalt der Kasse zu übergeben. Dabei bedrohte er die Frau mit einer Schusswaffe.

Weiterer Mitarbeiter kommt hinzu

Zu einer Geldübergabe kam es nach Angaben der Polizei allerdings nicht, da ein weiterer, vorher nicht zu sehender, Mitarbeiter den Verkaufsraum betrat.

Täter flüchtet

Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und verließ die Tankstelle zu Fuß über die Ernst-Barlach-Straße in Richtung Zum Luhberg. Der Täter trug einehelle Sweatjacke, dunkle Mütze, eventuell ein Basecap, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, weiße Handschuhe, eventuell Arbeitshandschuhe, eine weiße Maske. Hinweise an die Polizei unter (05171) 9990 oder af2@pk-peine.polizei.niedersachsen.de.

