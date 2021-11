Der frühere Eintracht-Spieler Dennis Kruppke (rechts), inzwischen in diversen Funktionen im Verein tätig, und der BTSV-Fanbeauftragte Erik Lieberknecht waren am Samstag zu Gast beim Spendengrillen für die Kinderkrebsstation des Klinikums Braunschweig des Eintracht-Fanclubs "Wipshäuser Löwen" auf der Anlage des Vereins in Wipshausen.