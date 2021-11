Peiner missbraucht am Sonntagmorgen den Notruf

Peine. Der Mann beleidigt die Beamten. Zudem ermittelt die Polizei nach Zerstörung einer Haltestellenverglasung in Vöhrum und einer Alkoholfahrt in Peine.

Am frühen Sonntagmorgen wurde mehrfach und über einen längeren Zeitraum die Leitstelle der Polizei in Salzgitter über den Polizei-Notruf „110“ von einem 21 Jahre alten Peiner von dessen Mobiltelefon aus angerufen. Das berichtet die Polizeiinspektion in ihrer Sonntagszusammenfassung. Und weiter: „Der Peiner brauchte jedoch keine polizeiliche Hilfe und er war auch sonst in keiner Notlage. Er beleidigte vielmehr die den Notruf annehmenden Polizeibeamten in unannehmbarer Art und Weise derart, dass ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Missbrauch von Notrufen erwartet.“

Polizei macht Hausbesuch

In der Folge wurde der Peiner von einer Streifenbesatzung zu Hause in einem Peiner Ortsteil aufgesucht, heißt es weiter. Auch diese Polizeibeamten wurden demnach im Rahmen einer Gefährderansprache „aufs Übelste von dem 21-Jährigen beleidigt“. Da der Mann angekündigt habe, die Anrufe fortzusetzen, sei nicht nur ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet worden, auch sein Mobiltelefon sei von den Beamten zur Gefahrenabwehr sichergestellt worden.

Vöhrum: Zeugen werden gesucht

Bislang unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben erneut die Haltestellenverglasung an einem Wartehäuschen am Bahnhof in Vöhrum zerstört. Die Tat dürfte sich bereits am Freitag in den Abendstunden ereignet haben, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 zu melden.

Alkotest ergibt 1,44 Promille

Unter Alkoholeinfluss, so die Polizei, mit einem E-Scooter unterwegs, war eine 19 Jahre alte Peinerin am frühen Sonntagmorgen in Telgte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizei Peine sei ein Alkoholtest durchgeführt und ein Wert von 1,44 Promille festgestellt worden. Eine Blutprobe sei angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt worden.

red

