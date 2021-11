Das weiße Kaninchen Hilde sucht ein Zuhause

Peine. Das Kaninchen wurde Mitte Oktober in Peine gefunden. Nun lebt sie im Tierheim und sucht neue Besitzer.

Hilde ist das Fundtier der Woche in Peine.

Ein weißes Kaninchen in Peine sucht neue Besitzer. Die weiße Hilde wurde Mitte Oktober in Peine gefunden und im Peiner Tierheim abgegeben. Ihre Zähne waren laut dem Tierheim Peine in einem absolut desolaten Zustand. Mittlerweile wurden ihre Hasenzähne saniert und Hilde kann wieder kauen.

Das weiße Kaninchen verträgt sich mit ihren Artgenossen

Sie ist sehr gut verträglich mit ihren Artgenossen und lebt mittlerweile mit anderen Kaninchendamen zusammen. Hilde steht hier stellvertretend für 21 Kaninchen, die zur Zeit im Tierheim leben und ein neues Zuhause suchen.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.

