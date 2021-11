Peiner Polizei hat Einsatz im Clanmilieu

Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts gab es nach Polizeiangaben am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in der Vöhrumer Straße in Peine. „Dabei handelte es sich um einen sogenannten Arrestbeschluss, der es ermöglicht Vermögenswerte zu sichern, um sie in einem anschließenden Verfahren verwerten zu können (Dinglicher Arrest)“, heißt es im Polizeibericht.

Beginn gegen 8.30 Uhr

Gegen 8.30 Uhr setzten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/ Wolfenbüttel diesen Beschluss bei einem 35-jährigen Peiner durch, schildert die Polizei. Da der Mann dem sogenannten Clanmilieu angehöre, seien für diesen Einsatz Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei Niedersachsen hinzugezogen.

Widerstand gegen Beamte

Weiter heißt es: „Während des Einsatzes leisteten mehrere männliche Personen Widerstand gegen die Maßnahmen und die eingesetzten Polizeibeamten.“ Eine ebenfalls anwesende Frau habe einen Schock erlitten und habe von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt werden müssen.

red

