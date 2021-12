Peiner Mord: Polizei sucht Zeugen über „XY ungelöst“

Peine. Die ZDF-Sendung wird am 8. Dezember ausgestrahlt. Dort wird der Fall der Rentner, die in ihrer Wohnung niedergeschlagen wurden, nachgestellt.

In diesem Mehrfamilienhaus in der Peiner Innenstadt geschah am 9. Februar der tödliche Überfall auf eine 83-Jährige.

Mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ wollen die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei Salzgitter endlich Licht in das Dunkel der Tötung einer 83-jährigen Peinerin am 9. Februar dieses Jahres bringen. Damals hatten zwei Unbekannte die Frau und ihren 87-jährigen Ehemann in deren Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Bodenstedtstraße überfallen. Nachdem die Senioren die Tür geöffnet hatten, schlugen die Täter offensichtlich ohne jegliche Vorwarnung beide nieder. Der 87-Jährige wurde schwer verletzt, seine 83-jährige Frau starb.

Die Fernsehsendung wird am Mittwoch, 8. Dezember, 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei Salzgitter möchten noch einmal an diese Tat erinnern und dringend bitten, dass sich Zeugen unter (05171) 9990 bei den Beamten der Polizei Peine melden. Jedes Detail kann für die Ermittler von großer Bedeutung sein.

