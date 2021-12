Peiner Pizzeria-Betreiber beantragt Coronahilfe zu Unrecht

Der Verdacht auf Subventionsbetrug bestätigte sich. Vor dem Peiner Amtsgericht wurde am Donnerstag der 26-jährige Besitzer eines Pizza-Lieferservices zur Zahlung einer Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt. Diese verteilt sich auf 90 Tagessätze zu je 80 Euro.

Peiner machte falsche Angaben

Wie die Staatsanwältin verlas, hatte der Peiner falsche Angaben gemacht, als er im April vergangenen Jahres 15.000 Euro als Corona-Soforthilfe bei der NBank, der Förderbank des Landes Niedersachsen, beantragt hatte. Diese Summe sei bewilligt, überwiesen und am gleichen Tag bar abgehoben worden. Allerdings sei der Antrag auch für die Monate April bis Juni gestellt worden. Und das, obwohl er die Pizzeria Ende März abgemeldet hatte. Die NBank erstattete Anzeige. Gegen den Strafbefehl zur Rückzahlung der unrechtmäßig erhaltenen 15.000 Euro sei Einspruch erhoben worden. Was das Ziel des Einspruchs sei, wollte der Richter vom Verteidiger wissen. – „Wir möchten den Vorwurf richtigstellen. Mein Mandant hat Fehler gemacht bei der Antragstellung“, antwortete dieser.

Fall laut Aktenlage klar

Laut Aktenlage sei der Fall aber klar, die Pizzeria habe ihm nicht mehr gehört, er habe ab April keinen Anspruch mehr auf Zahlung gehabt. Zudem habe er über ein Jahr Zeit gehabt, die Summe zurückzuzahlen, entgegnete der Richter. Daher sei es auch am 24. November zu der Hausdurchsuchung gekommen, die der Anwalt ansprach. An diesem Tag stürmte eine Einheit von ungefähr 20 Polizisten (laut Anwalt) das Haus der Familie des Angeklagten in der Vöhrumer Straße auf Telgte. Sie hatten den Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim, eventuelle Vermögenswerte im Wert von 15.000 Euro im Rahmen eines sogenannten „Arrestbeschlusses“ zu sichern (wir berichteten).

Aufregung in Öffentlichkeit

Der Fall hatte sowohl in der Öffentlichkeit, bei der Familie als auch in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Doch es gab noch einen weiteren Fall von Subventionsbetrug. Demnach habe der Mann, der vor drei Monaten eine neue Pizzeria eröffnet hat, Ende Mai 2020 noch einmal 9000 Euro Coronahilfe bei der Bank beantragt. Dabei seien jedoch Einnahmen durch einen Pizzadienst in Salzgitter festgestellt worden, wodurch es nicht zur Auszahlung gekommen sei.

In ihrem Schlussplädoyer forderte die Staatsanwältin für beide Fälle eine Gesamtgeldstrafe von 10.800 Euro, zahlbar in 120 Tagessätzen zu je 90 Euro. Der Richter hielt sich in seinem Urteil an die 90 Tagessätze à 80 Euro, die der Verteidiger beantragt hatte. Dieser hatte gebeten: „Mein Mandant soll hier nicht vorbestraft rausgehen. Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, dass er noch Schulden abzahlen muss.“ Es wurde Ratenzahlung vereinbart. Die zu Unrecht erhaltenen 15.000 Euro werden laut Gericht eingezogen.

