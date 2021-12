Dritter Adventssamstag in Peine

Dritter Adventssamstag in Peine

Sa, 11.12.2021, 20.56 Uhr

Auch ohne die kurzfristig abgesagte 2G-Regel hielt sich der Andrang am Samstag in der Peiner Innenstadt in Grenzen. Video: Arne Grohmann