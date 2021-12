Peine. Beim Spaziergang in Peine ist ein kleiner Hund von einem größeren attackiert und totgebissen worden. Was passiert ist, lesen Sie hier.

Beißerei in Peine Großer Hund biss in Peine kleinen Hund tot

Ein kleiner Hund ist am ersten Weihnachtstag in Peine von einem größeren Hund angegriffen und totgebissen worden. Wie die Polizei berichtet, ging ein 48-jähriger Peiner mit seinem vierjährigem Hund in Peine in der Straße Am Walzwerk spazieren, als der Rüde sich unvermittelt aus seinem Geschirr löste und einen kleineren Hund attackierte, zubiss und ihn nicht mehr losließ.

Obwohl der Hundehalter des angreifenden Hundes noch versuchte, den Fang seines Tieres zu öffnen und selbst vom eigenen Hund gebissen wurde, hatte der Kleine keine Chance und verendete noch vor Ort. Der kleinere Hund – auch ein Rüde – gehörte einer 29-jährigen Peinerin und war mit einem Angehörigen von ihr unterwegs, so die Polizei weiter.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wird geprüft

Die Besatzung eines alarmierter Rettungswagens kümmerte sich um den gesundheitlich angeschlagenen Angehörigen des getöteten Hundes und brachte den verletzten 48-Jährigen vorsorglich ins Klinikum.

Weitere Recherchen der Polizei ergaben, dass der angreifende Hund zur Hunderasse Dogo Argentino gehört, die eigentlich als Jagdhund gezüchtet wird, als friedlich, sanftmütig und kräftig aber auch gegenüber anderen Rassen oft als feindselig beschrieben wird.

Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wird nun geprüft; das Veterinäramt in Kenntnis gesetzt.

