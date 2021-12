Peine. Nach Angaben der Polizei ist es im Bereich Peine-Ost am Nachmittag in beiden Fahrtrichtungen zu Unfällen gekommen. Der Verkehr staut sich aktuell.

Straßenverkehr in Peine

Straßenverkehr in Peine Verkehrschaos durch Wildschweine auf der Autobahn 2 bei Peine

Auf der Autobahn 2 im Bereich der Anschlussstelle Peine-Ost sorgen aktuell Wildschweine für Chaos. Wie die Polizei Braunschweig mitteilt, befänden sich die Tiere auf und neben der Fahrbahn. Es sei zudem schon zu drei Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Der erste Alarm ging um kurz nach 14.30 Uhr ein. Die Unfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr. Die beiden Kollisionen, an denen PKW beteiligt waren, in Fahrtrichtung Hannover um kurz vor 15 Uhr, die Kollision zwischen einem LKW und einem Wildschwein in Fahrtrichtung Berlin um kurz nach 15 Uhr. Insgesamt seien mehrere Tiere bereits verendet. Die Polizei ist laut Twitter vor Ort und kümmert sich sowohl um die Tiere als auch um die Unfälle.

Wir aktualisieren diesen Text.

red

