„Impffeinde“ beschmieren Bortfelder Feuerwehrgerätehaus

Beschmiert wurde das Feuerwehrhaus in Bortfeld am Polterdamm.

Offensichtlich aufgrund einer am Montag stattgefundenen Impfaktion im Feuerwehrgerätehaus in Bortfeld kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Laut Polizei konnten am Montagmorgen an den Türen/Scheiben und auf dem Gehweg davor „impffeindliche“ Parolen festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

red

