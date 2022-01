Hunde gehen gern auf Erkundungstour, Hündin Sarah hier aber zur Sicherheit an der Leine.

Terrassentür geöffnet Zwei Hunde gemeinsam auf Spaziergang in Vechelde

In der Vechelder Südstraße begaben sich am Dienstag zwei Hunde auf eigene Faust auf Erkundungstour. Das berichtet die Polizei Peine. Anwohner meldeten demnach gegen 11 Uhr zwei herrenlose freilaufende Hunde. Die eingesetzten Polizisten aus Vechelde konnten die Tiere dann auch in der Nähe finden und problemlos einfangen.

Besondere Fähigkeiten

Nach kurzen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Hunde vorübergehend alleine im Haus des Halters waren, schildert die Polizei weiter. Diesen unbeobachteten Moment nutzen sie, um eine unverschlossene Haustür zu öffnen und sich in die Nachbarschaft zu begeben. Der Hundehalter konnte über die Fähigkeiten seiner Vierbeiner informiert werden und nahm sie wieder in seine Obhut.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de