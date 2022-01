Bagger-Unfall bei Vöhrum sorgt für Verspätungen im Bahnverkehr

Eine Regionalbahn ist nach Polizeiangaben am Freitag an einer Baustelle bei Peine mit einem Mini-Bagger kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen stand das Baustellenfahrzeug nahe der Ortschaft Vöhrum wohl zu nah an den Gleisen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Verletzt wurde ihm zufolge bei dem Zusammenprall niemand. Die beschädigte Westfalenbahn konnte sich selbstständig auf den Weg in die Werkstatt machen.

Strecke zum Teil wieder freigegeben – Normalisierung zum Nachmittag erwartet

Die Bahn informierte beim Kurznachrichtendienst Twitter vorübergehend über eine Streckensperrung zwischen Braunschweig und Hannover: Fernzüge würden umgeleitet, es kommt zu Verspätungen. IC-Reisende in Richtung Hannover müssen derzeit mit 20 bis 30 Minuten Verzögerung rechnen.

Ein Bahnsprecher erklärte unserer Zeitung, dass seit heute Mittag 12 Uhr zumindest ein Gleis der wichtigen Pendlerstrecke wieder freigegeben werden konnte. Die vorsichtige Prognose lautet: Gegen 15 Uhr könnte auch das zweite Gleis wieder befahrbar sein, so dass sich der Bahnverkehr wieder normalisieren kann.

Ein Sprecher der Westfalenbahn erklärte auf Nachfrage, dass der Regionalverkehr zwischen Braunschweig und Hannover wieder nahezu ohne Einschränkungen unterwegs ist. Lediglich die Fahrt um 14.16 Uhr von Hannover nach Braunschweig fällt aus, in Gegenrichtung hat sich der Verkehr inzwischen weitgehend normalisiert.

Bahnreisende seien dennoch dazu aufgerufen, aktuelle Informationen zur Reiseverbindung laufend zu überprüfen.

RED/dpa

