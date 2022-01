Broistedt. Inka Croell macht ein sechswöchiges Praktikum im Kindergarten Broistedt. Sie will ihre Deutschkenntnisse verbessern. Und sie lernt das Land kennen.

Zu Gast im Kindergarten Finnin zu Gast in der „Sommerwiese“ in Broistedt

Die 19-jährige Finnin Inka Croell aus Espoo, einer Nachbarstadt Helsinkis, absolvierte ein sechswöchiges Praktikum im Kindergarten „Sommerwiese“ in Broistedt: Das berichtet die Gemeinde Lengede in einer Pressemitteilung.

Malen und Spielen macht Spaß

Inka Croell, die in der Schule außer Englisch und Schwedisch auch Deutsch gelernt hat, wollte demnach mit dem Aufenthalt in Deutschland ihre Deutschkenntnisse im Alltag mit Kindern auffrischen und vertiefen. Das Malen und Spielen mit den fünf- und sechsjährigen Kindern habe ihr besonders gut gefallen. Auch die anderen Aktivitäten im Kindergarten – wie beispielsweise Turnen, Projektarbeit und die Lernwerkstattarbeit – hätten ihr in den sechs Wochen viel Freude bereitet.

Mit der Gastfamilie

Neben der Arbeit lernte die junge Finnin bei Museumsbesuchen, Kino und Shopping in Braunschweig, Sightseeing-Wochenenden in Berlin und Wilhelmshaven gemeinsam mit ihrer Gastfamilie ein wenig von Norddeutschland kennen, so die Gemeinde abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de