Peiner Fundtier: Sula (1) sucht ein neues Zuhause

Die kleine Mischlingshündin Sula wurde am 15. Januar 2021 geboren. Sie kommt ursprünglich aus Polen und hatte dort nicht allzu viel Kontakt zu Menschen. Eigentlich ist sie ein kleines, selbstbewusstes Mädchen, Streicheleinheiten sind ihr aber zunächst noch unheimlich, teilen die Mitarbeiter des Tierheims Peine mit. Da sie es bisher nicht kannte, an der Leine zu gehen oder in einem Haushalt zu leben, gewöhnt sie sich nun an den Familienalltag in einer Pflegestelle. Dort lebt sie mit Kindern, Katzen sowie einem Hund zusammen, kommt mit diesen sehr gut zurecht und genießt sogar schon Streicheleinheiten.

Kinder ab 5 Jahren sind kein Problem

Ein souveräner Zweithund, der Sula Sicherheit und Orientierung gibt, ist Voraussetzung für ihre Adoption. Kinder ab 5 Jahren sind kein Problem, sofern sie den Umgang mit Hunden kennen und auch akzeptieren können, dass diese auch ihre Ruhezeiten benötigen. Wer Sula kennenlernen möchte, vereinbart einen Termin unter (05171) 52558.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de