Acanthus-Hof in Groß Bülten Acanthus-Hof in Groß Bülten sammelt Müll

Bereits 2021 gab es schon die ein oder andere Müllsammelaktion der Tagesförderstätte vom Acanthus-Hof. Nun wird diese Tätigkeit zu einer festen Aufgabe im Wochenablauf, heißt es. Alle Betreuten waren nun im Einsatz, um mit Unterstützung der Tagesförderstätten-Betreuer den Park in Groß Bülten vom umherliegenden Müll zu befreien.

Angebot kommt gut an

Till Kruse, Leiter der Tagesförderstätte, freute sich sehr über das Ergebnis. „Das Angebot kommt gut an. Wir sind an der frischen Luft und jeder hat Spaß, mit den Müllzangen den herumliegenden Müll aufzusammeln. Neben dem positiven Aspekt, dass unsere Umwelt ein Stück weit sauberer ist, kommt die Aktion auch in der Bevölkerung gut an. Ziel dieser Aktion und noch weiteren geplanten Aktivitäten ist es vor allem, dass wir uns nicht verstecken, sondern ein offensichtlicher Teil der Gesellschaft sind. Dieses wollen wir offensiv nach außen tragen und der Dorfgemeinschaft auch etwas zurückgeben. Auch der Kontakt zum neuen Ortsrat ist bereits hergestellt worden, um weitere Aktionen zu besprechen“, sagte Kruse.

Nicht nur auf Groß Bülten begrenzt

Solche Müllsammel-Aktionen sollen nicht nur auf Groß Bülten begrenzt sein. Geplant sei die Ausweitung auf alle Dörfer in der näheren Umgebung. Denn, dass Müll einfach in die Umwelt geworfen wird, ist ein generelles Problem und betrifft logischerweise alle Dörfer“, sagte Tristan Plew, Geschäftsführer der Acanthus-Hof gGmbH.

red

