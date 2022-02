Polizei Peine Unbekannte brechen in Tankstelle in Vechelde ein

Bislang Unbekannte sind in Vechelde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2 Uhr in eine Tankstelle in der Hildesheimer Straße eingebrochen. Polizeibeamte auf Streife entdeckten laut Mitteilung an der Tankstelle eine beschädigte Scheibe des Verkaufsraums. Umgehend suchten sie, auch mit weiteren Kräften, das Umfeld der Tankstelle ab. Kurz darauf konnten drei Personen ermittelt werden, die zumindest verdächtig sind, mit der beschädigten Scheibe in Zusammenhang zu stehen. Ob aus der Tankstelle etwas entwendet wurde und die Schadenssumme sind momentan Teil der Ermittlungen.

Anwohner, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 zu melden.

Lesen Sie auch:

Polizei sucht Graffiti-Sprüher

Unbekannte haben am vergangen Sonntag an der Bahnunterführung der Hildesheimer Straße in Vechelde großflächig Graffiti versprüht. Die Polizei wendet sich jetzt mit der Bitte um Mithilfe an mögliche Zeugen. Zuletzt sind schwarze Farbschmierereien an den Wänden und insbesondere auf dem Gehweg der Unterführung aufgefallen. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen bitte an die Polizei in Peine unter (05171) 9990.

red

