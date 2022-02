Peiner Landrat gratuliert Melissa Gust zu Ausbildungserfolg

Grund zur Freude gab es laut Pressemitteilung am Montag im Peiner Kreishaus: Landrat Henning Heiß konnte Melissa Gust nach verkürzter Ausbildungszeit zur bestandenen Abschlussprüfung gratulieren. Ab sofort dürfe sie sich Verwaltungsfachangestellte nennen und unterstütze tatkräftig das Team der Zensus-Erhebungsstelle.

Gute Leistungen in der Berufsschule und in den Praxisphasen

Die Ausbildung dauere grundsätzlich drei Jahre. Bei guten Leistungen könne die Ausbildungsdauer um ein halbes Jahr verkürzt werden. Diese Chance habe die Kreisverwaltung Melissa Gust angeboten, sie habe sie genutzt. Nach guten Leistungen in der Berufsschule und in den Praxisphasen beim Landkreis habe sie ihre Zwischenprüfung beim Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung ebenfalls mit einem guten Ergebnis bestanden, so dass einer Verkürzung nichts im Wege gestanden habe.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fachdienste des Landkreises Peine werden durchlaufen

Zum Ausbildungsbeginn 1. August 2022 sucht der Landkreis Peine Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten, so die Mitteilung weiter. Die Ausbildung erfolgt demnach dual, das heißt neben Berufsschulzeiten an den Berufsbildenden Schulen und Lehrgängen am Niedersächsischen Studieninstitut, jeweils in Peine, werden während der Ausbildung verschiedene Fachdienste des Landkreises Peine durchlaufen. So erhalten die Auszubildenden neben dem theoretischen Wissen bereits vertiefende Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche.

Infos:www.landkreis-peine.de/ausbildung

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de