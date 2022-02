Diebstahl im Kreis Peine Ortsschilder in Groß Lafferde plötzlich weg – Polizei ermittelt

Polizisten bemerkten am Wochenende das Fehlen der Ortseingangsschilder in Groß Lafferde. (Symbolbild)

Groß Lafferde. Ein Streifenwagen bemerkte das Fehlen der Schilder am Sonntag. Unbekannte haben an der Ludwig-Jahn-Straße und in der Bierstraße zugeschlagen.