Hier ist ein Privatweg der Häuserzeile am Stadtweg 16 bis 26 am Bortfelder Stadtweg zu sehen. Links vom Weg sind die Eingänge und Kellerfenster der Häuser. Das Wasser kommt vom Stadtweg und fließt in die Gärten, berichten die Anwohner. Der Weg endet am Garten des „Wilden Keilers“ auf dessen Rückseite.