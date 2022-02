Raser attackiert Polizisten in Peine – 15-Jähriger angefahren

Für massiven Ärger hat am Mittwochabend ein 33-jähriger Mann aus Woltorf gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er auf der Woltorfer Straße mit seinem Wagen zunächst dicht auf einen Polizeiwagen auf. Dann setzte er zum Überholvorgang an und beschleunigte mit hohem Tempo. Der Fahrer entfernte sich auf der Landesstraße 321 in Richtung Wendeburg und weiter auf der Kreisstraße 21 in Richtung Fürstenauer Straße. Die Beamten ermittelten seine Wohnanschrift via Autokennzeichen und trafen den 33-Jährigen später zu Hause an.

Der Mann wurde dort von den Beamten angesprochen und auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Er reagierte aggressiv und forderte die Polizisten schreiend auf, sein Grundstück zu verlassen. Im weiteren Gesprächsverlauf beleidigte er die Beamten mit sehr ehrverletzenden Worten, so die Mitteilung weiter.

Zeugenaufruf der Peiner Polizei

Dann setzte der 33-Jährige seinen Wagen in Bewegung. Nur durch ein Zurückweichen des Beamten konnte eine Berührung verhindert werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ging der Tatverdächtige mehrfach auf einen Beamten los und versuchte, diesen zu schlagen und zu treten. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Bein. Die Polizei stellte die Identität des Mannes fest und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Zudem gibt es einen Zeugenaufruf, denn die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann weitere Menschen geschädigt hat, die den Sachverhalt noch nicht bei der Polizei angezeigt haben. Diese werden dringend gebeten, sich bei den Beamten der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.

Unbekannte stehlen Motorroller aus Ölsburger Garage

Bislang Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen 20 und 21.30 Uhr aus einer offen stehenden Garage im Alten Weg in Ölsburg den Motorroller eines 32-Jährigen gestohlen. Beim Diebesgut handelt es sich der Polizei zufolge um einen blauen Roller der Marke Aprilia handelt. Auffällig an dem Fahrzeug ist, dass es mit roten Streifen unter dem Trittblech und der weißen Aufschrift „Aprilia“ versehen war. Der Wert des Fahrzeuges dürfte, so die Polizei, bei knapp 1600 Euro liegen. Die Polizei Ilsede bittet Zeugen, sich unter (05172) 370750 zu melden.

Autofahrer fährt Jugendlichen an und flüchtet

Ein grauer PKW soll am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr einen 15-jährigen Fußgänger auf der Woltorfer Straße in Höhe des dortigen Netto-Einkaufsmarktes angefahren haben. Nach Zeugenaussagen soll der vorbeifahrenden Wagen den Jugendlichen am Knie getroffen und verletzt haben, so die Polizei. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus. Die Polizei kann derzeit keine weiteren Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Bitte wenden sie sich an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

