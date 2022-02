Peine. An der Ostrandstraße kollidierte der Mann mit einem anderen Auto. Unbekannter will in Vechelder Jugendzentrum einbrechen. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei nahm einen Alkoholtest von dem 42-jährigen Fahrer, der in Peine in ein anderes Auto crashte - der Mann hatte rund 3 Promille intus.

Polizei Peine Betrunkener kracht in Peine mit fast 3 Promille in anderes Auto

Ein 42-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der Ostrandstraße in Peine verursacht. Der Mann bog laut Polizeiangaben aus der Gunzelinstraße in die Ostrandstraße ein. Dabei achtete der 42-Jährige offenbar nicht auf einen 52-jährigen Fiat-Fahrer, so dass die Autos der beiden kollidierten. Dabei ist laut Polizei an den Autos ein erheblicher Schaden entstanden, zur genauen Höhe machte die Polizei keine Angaben. Die Fahrer blieben beide unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein folgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille.

Unbekannte versuchen Einbruch in Vechelder Jugendzentrum

In der Nacht vom Mittwoch, 9. Februar, auf Donnerstag, 10. Februar versuchte ein bislang unbekannter Täter in das Jugendzentrum „Am Windmühlenberg“ in Vechelde einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Gemeindemitarbeiter stellten am Donnerstagmorgen fest, dass versucht wurde, mit einem Hebelwerkzeug in das Gebäude einzudringen. Dieser Versuch scheiterte, allerdings hat der Unbekannte dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:



Zwei Fälle von Sachbeschädigung an PKW in der Peiner Goethestraße

Unbekannte Täter haben in der Goethestraße in Peine die Außenspiegel eines geparkten VW Golf beschädigt. Der Eigentümer des Wagens stellte den Schaden am Donnerstagmorgen fest. Die Tat müsse laut Polizei in der vorangegangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattgefunden haben. Der Schaden liegt bei rund 100 Euro. Eine 19-jährige Frau aus Oberg musste bereits am Mittwochmorgen feststellen, dass der Lack ihres Hyundai zerkratzt worden ist. Ein unbekannter Täter hat seit dem vorigen Nachmittag die hintere Tür der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de