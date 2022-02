Randalierer tritt und bedroht Polizisten am Peiner Bahnhof

Die Peiner Polizei hat am Montagabend in der Innenstadt einen Randalierer gestellt. Er widersetzte sich heftig – und verbrachte die Nacht in Gewahrsam. (Symbolbild)

Einen unschönen Einsatz haben Polizeibeamte am Montagabend am Peiner Busbahnhof erlebt: Gegen 18.30 Uhr meldeten Anrufer, dass ein Randalierer in der Peiner Innenstadt unterwegs sei und Gegenstände auf Passanten werfe. Als die Polizisten am Bahnhof eintrafen, verhielt sich der 30-jährige Peiner ihnen gegenüber „sofort sehr aggressiv“, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann leistete „erheblichen Widerstand“ gegen die Polizistinnen und Polizisten, beleidigte und bedrohte die Beamten, trat die Einsatzkräfte und den Streifenwagen mehrfach. Er versuchte dabei auch, die Köpfe zu treffen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Randalierer verbrachte die folgende Nacht in Polizeigewahrsam und sehe sich nun verschiedenen Strafverfahren gegenüber. Die eingesetzten Beamten blieben nach den Angriffen weiter dienstfähig.

Mehrere Anzeigen nach Streit in Groß Ilsede

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei außerdem gemeldet, dass an der Tankstelle in Groß Ilsede ein Streit zwischen mehreren Männern zu eskalieren drohe. Nachdem mehrere Streifenwagen an der Tankstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Mann aus Ilsede versuchte, seinen 39-jährigen Kontrahenten durch einen Tritt zu verletzen. Darüber hinaus bedrohte er sein Opfer verbal.

Der 29-Jährige, der laut Polizei deutlich alkoholisiert war, weigerte sich, seine Personalien anzugeben – die Polizisten nahmen ihn daher mit zur Dienststelle. Außerdem fanden sich in seinem Rucksack Drogen. Gegen den Mann wurden verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Autofahrer übersieht Radlerin in Peine

Zudem meldet die Polizei, dass sich am Montag gegen 14 Uhr eine Fahrradfahrerin in Telgte verletzt hat. Ein Autofahrer übersah die 79-Jährige an der Einmündung der Hannoverschen Heerstraße in die Vöhrumer Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau – sie zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste von einem Sanitäterteam behandelt werden. Am Fahrrad entstand der Polizei zufolge ein leichter Sachschaden.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de