Feuerwehr Gadenstedt erhält neues Fahrzeug

Ein Gerätewagen-Logistik (GWL-2) wurde kürzlich in einer „abgespeckten“ Feierstunde an die Gadenstedter Ortswehr übergeben. Das teilt diese mit. Ortsbrandmeister Kevin Grube erhielt von Gemeindebürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge symbolisch den Schlüssel des neuen Fahrzeuges. Mike Kunst, stellvertretender Ortsbrandmeister präsentierte im Anschluss an die Übergabe die Besonderheiten des Gerätewagens.

Verschiedene Beladungsmöglichkeiten

Die verschiedenen Beladungsmöglichkeiten, rund 2200 Meter Schlauchmaterial sowie die Geländegängigkeit sind nur einige Beispiele für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeuges.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon 2020 angeschafft

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemielage konnte das im Jahr 2020 angeschaffte Logistikfahrzeug bislang nicht übergeben werden, heißt es. Dies wurde nun im Beisein des Gemeindebrandmeisters Carsten Schmidt und seinem Stellvertreter Rainer Begau nachgeholt.

Der GWL-2 ersetzt das alte Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1987, welches nach über 30 Dienstjahren ausgemustert wurde.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de