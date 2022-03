Drei Verletzte nach Unfall nahe der Peiner Herta-Peters-Brücke

Drei Menschen sind laut Polizei am Montag, 14. März, gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße (B) 65 im Bereich der Herta-Peters-Brücke in Peine verletzt worden. Der Fahrer eines VW Polo fuhr – von der Stahlwerkerbrücke kommend – in Richtung Westen und überholte zunächst mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge, heißt es im Polizeibericht. Als er einen vor ihm fahrenden Mercedes habe überholen wollen, sei die Fahrerin des Mercedes nach links in einen Feldweg abgebogen. Hierbei sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Frau wurde im Auto eingeklemmt

Der Fahrer des VW Polo und der Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, die Fahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall im Auto eingeklemmt und schwer verletzt, so die Polizei weiter.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Einbrecher stehlen Tresor aus Hotel am Helmstedter Holzberg

Einbruch in Lehre- Täter verwüsten Werkzeughandel

Beide Fahrzeuge seien durch den Zusammenstoß stark beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit gewesen. Die B 65 wurde nach Polizeiangaben für die Unfallaufnahme bis 20 Uhr voll gesperrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de