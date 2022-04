Azubis helfen bei Aufforstung

Künftige Bankkaufleute müssen sich nicht nur in Sachen Finanzen auskennen – auch Werte wie Verantwortung und Engagement spielen in der Ausbildung eine wichtige Rolle.

Daher sind die Auszubildenden der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine seit Jahren auch in ein externes soziales Projekt eingebunden. Bis zum Beginn der Pandemie stand jährlich eine ganze Woche Einsatz bei der Sankt-Ansgar-Kinder- und Jugendhilfe in Hildesheim fest im Kalender. Pandemiebedingt konnten in den vergangenen zwei Jahren keine solchen Projekte stattfinden.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufforstung besonder im Harz wichtig

Im Frühjahr war es wieder so weit. Aufgrund der pandemischen Lage fiel die Wahl auf ein Projekt mitten in der Natur. Im Harz ist das Thema Aufforstung sehr wichtig. Verschiedene Vereine und Initiativen engagieren sich, um abgestorbene Flächen wieder zu begrünen.

Ein resistenter Mischwald soll den klimatischen Veränderungen der Zukunft besser begegnen können. Einer der vor Ort tätigen Vereine ist „Wald für morgen“.

Die Sparkasse hatte den Verein bereits finanziell gefördert, und so kam man auf die Idee, auch mit Man- und Woman-Power zu unterstützen. Ideengeber war Jens Müller, der bei der Sparkasse die Region Goslar verantwortet.

Zäune gebaut und Setzlinge gepflanzt

Gesagt, getan. An zwei kompletten Tagen waren Ausbilderin Simone Kohlhoff und Regionaldirektor Jens Müller mit einigen Auszubildenden der Sparkasse vor Ort aktiv. In kleinen Gruppen haben sie Zäune zum Schutz der eingepflanzten Setzlinge gebaut, diese dann um die Bepflanzungsfläche aufgestellt und innerhalb der Fläche die Bäume dann gepflanzt. Währenddessen und bei einer kleinen Stärkungspause konnten die Auszubildenden sich noch besser untereinander kennenlernen.

Mit dabei war auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Sparkasse. Insgesamt waren an den Tagen 40 Mitarbeitende der Sparkasse im Einsatz. Sie haben 200 Bäume gepflanzt und 55 Zaunelemente hergestellt. Die Verbindung zum Wald wird dabei nicht abreißen. Denn auf der Seite www.waldfuermorgen.de können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online verfolgen, wie es „ihren“ Bäumen geht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de