Der „ausgezeichnete“ Döner aus Klein Lafferde ist wieder da

Die alten Möbel sind noch vor dem Laden gestapelt. Weiße und gelbe Luftballons wedeln im Wind. Im Geschäft selbst ist schon einiges los kurz nach Eröffnung.

Seit dem 1. April hat das „Profi Grill House“ in Klein Lafferde wieder geöffnet. Der ganze März wurde für eine Renovierung genutzt – und so erfuhren die meisten Mitarbeitenden wohl im Urlaub oder erst nach ihrer Rückkehr von der nationalen „Anerkennung“: Wie unsere Zeitung Mitte März berichtete, gibt es einen der besten Döner deutschlandweit in Klein Lafferde, beachtet man den „Lieferando Restaurant Awards 2021“. Nutzer des Gastro-Lieferdienstes hatten also in einer nicht repräsentativen Umfrage abgestimmt und die besten Döner-Restaurants des Landes gekürt.

Döner geht in Klein Lafferde auch zum späten Frühstück

An diesem Montagmittag sind jedenfalls schon die ersten Kunden kurz nach 11 Uhr da. Es sind in dieser Zeit Handwerker, das sieht man an ihren Arbeitshosen. Sie bestellen Döner – mal mit Kalbfleisch, mal mit Hähnchen.

„Das hält sich die Waage, was das Fleisch angeht“, berichtet Omar Hussein, der die zubereiteten Dönertaschen aus dem Ofen holt. Mal ohne Tomaten, mal ohne scharfe Soße, mal ohne Zwiebeln. „Die Geschmäcker sind da ganz verschieden. Darüber hinaus geht es hier auch ab und an natürlich auch um Allergien“, erklärt der Mitarbeiter, während er einen Döner zubereitet.

Imbiss liegt an einer Pendler-Route, Stammkunden auch aus Braunschweig

Lieferfahrzeuge stehen vor dem Geschäft, doch viele würden auch hereinkommen und etwas zum Mitnehmen bestellen. „Wenn wir in der Nähe sind, bestellen wir hier“, berichtet einer der Handwerker, ehe er seinen Döner und den Kaffee schnappt und mit seinem Kollegen weiterfährt.

Pendler würden gerade in der Mittagszeit anhalten, abends zwischen 17 und 20 Uhr sei am meisten los, so Hussein. „Wir haben viele Stammkunden – aus Peine, aus Vechelde und sogar aus Braunschweig.“

Seit acht Jahren ist das „Profi Grill House“ von Osman Khazim am Standort direkt an der Hauptverkehrsstraße (Salzgitterstraße) Klein Lafferdes zwischen Lengede und der Bundesstraße 1 ansässig.

Abwechslung gibt es auch, vegan nicht ausgeschlossen

Die Karte hält indes eine ganze Menge Gerichte vor: unter anderem Pizza, Croques oder eben Döner. Auch die Speisekarte ist im Zuge der Renovierung erneuert worden – und wurde erweitert. „Vegane Speisen sind ein Trend“, gibt Hussein zu bedenken. Käsespieße seien so eine Idee.

„Wir müssen mit der Zeit gehen.“ Noch eine Erkenntnis gibt es: „Und die Pizza läuft fast genauso gut wie der Döner“, berichtet Hussein, der vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland kam und schnell in dem „Profi Grill House“ Beschäftigung fand. Für ihn selbst gehören übrigens scharfe Soße und Zwiebeln auf jeden Fall auf den Döner.

Das sagt die Diät- und Ernährungsberaterin über den Döner

Mehr als 600 Kilokalorien hat ein klassischer Döner, heißt es. Gibt es auch eine besonders gesunde Variante? „Generell sollte man Nahrungsmittel nicht in gesund und ungesund unterteilen“, erklärt Janet Wagner. Sie ist examinierte Diätassistentin und zertifizierte Diät- und Ernährungsberaterin und gibt Kurse an der Kreisvolkshochschule Peine zum Themen Ernährung, Darm und Gewicht.

Die Dosis macht die Kalorien

„Es kommt natürlich auch darauf an, wie oft ich etwas esse: Wenn ich einen Döner dreimal die Woche esse, dann geht das schon eher in die ungesunde Richtung“, so Wagner. Habe man aber ein Ritual und esse einmal die Woche einen Döner, dann sei dagegen nichts einzuwenden. „Darüber hinaus kann jeder die Zutaten wählen: weniger Fleisch und mehr Salat ist natürlich gesünder.“ Auch auf die Wahl der Soßen könne man achten – „das lässt sich ja steuern“, erklärt die Ernährungsberaterin.

