Tipps zur sicheren Fahrt von der TÜV-Station Peine

Achtung, Frühling: Andreas Meyer, Leiter der TÜV NORD-Station Peine, erklärt, worauf an länger werdenden Tagen zu achten ist.

Marder im Motorraum

Zerbissene Schläuche und Zündkabel: Ab April beginnt die Marderzeit. Ab April werden besonders die Mardermännchen werden nun beißwütig. Nehmen sie den Geruch eines anderen Marders wahr, legen sie alles daran, den fremden Bau zu zerstören. Unglücklicherweise ist der Motorraum der ideale Platz für ein warmes, sicheres Nest. Am häufigsten sind Schläuche, Stromleitungen und deren Isolierung von den Bissattacken betroffen.

Das kann zu gefährlichen Situationen führen, vor allem, wenn sie nicht bemerkt werden. Daher empfiehlt Meyer: „Meistens lassen sich Spuren des Marders auf der Karosserie oder im Motorraum entdecken. Auch ein strenger Geruch, Bissspuren, das Anspringen von Kontrollleuchten sowie ein Abfall der Motorleistung können ein Anzeichen für den unerwünschten Mitbewohner sein.“

Eine der effektivsten Methoden zur Abwehr von Mardern sind Elektroschocker: „Hier werden kleine Elektroplättchen mit der Autobatterie verbunden. Sie verbrauchen wenig Strom und die erzeugte Spannung ist für Mensch und Tier ungefährlich. Allerdings sollten die speziellen Plättchen nur von einem Fachbetrieb eingebaut werden“, sagt der Stationsleiter.

Achtung Pollenflug

Mit dem Beginn der wärmeren Monate startet für viele Menschen die Heuschnupfen-Saison. Müdigkeit, juckende Augen, eine verstopfte Nase oder plötzliche Niesanfälle zählen zu den typischen Symptomen. Besonders eine längere Autofahrt kann für Betroffene zur Tortur werden. Ein nützlicher Helfer für Allergiker steckt bereits in vielen Klimaanlagen in Form eines Aktivkohlefilters: „Der Filter entfernt bis zu 100 Prozent der Pollen und hält Feinstaub und Ozon aus dem Auto heraus. Damit dieser funktionstüchtig bleibt, sollte ein regelmäßiger Filterwechsel im Jahresturnus durchgeführt werden“, rät Meyer. Am besten tauscht man den Aktivkohlefilter direkt im Frühling aus, sodass Bakterien und Schmutz aus den dunkleren Jahreszeiten nicht weiter in der Luft verteilt werden. Neben der Klimaanlage gibt es auch noch weitere Tipps, um längere Autofahrten angenehm zu absolvieren: „Eine regelmäßige Reinigung des Fahrzeuginnenraums verhindert eine größere Ansammlung von Staub. Auch sollte während der Fahrt das Fenster geschlossen sein, damit keine herumfliegenden Pollen in das Auto gelangen“, empfiehlt der TÜV-Experte. Für heuschnupfengeplagte Autofahrerinnen und Autofahrer ist es umso wichtiger, häufige Pausen einzulegen und sich im Falle von Niesattacken an eine angemessene Geschwindigkeit zu halten.

