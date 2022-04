Feuerlöscher in der Turnhalle in Peine versprüht

Die Sporthalle der Gunzelin-Realschule in Peine bleibt länger gesperrt als zunächst angekündigt. Die Halle soll laut Landkreis bis Freitag, 29. April gesperrt bleiben. Grund seien aufwendigere Sanierungsarbeiten nach den Vandalismusschäden. Ursprünglich sollte sie bereits ab dem morgigen Mittwoch wieder genutzt werden können.

Was war passiert?

Der Landkreis und die Polizei Peine hatten am Montag, 11. April von einem Fall von Vandalismus in der Sporthalle der Gunzelin-Realschule in Peine berichtet. Nachdem dort bereits am Wochenende zuvor Unbekannte mit einem Feuerlöscher randalierten und diesen auf dem Hallenboden entleerten, hatte am Montag danach eine Gruppe eine Fensterscheibe der Turnhalle beschädigt.

Zeugen beobachteten drei junge Männer

Laut Zeugen hätten gegen 20.20 Uhr mindestens drei tatverdächtige junge Männer die Scheibe mit einem Stein attackiert. Der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Unter anderem geht es darum, wie die Täter in die Halle gelangt sind. Sie bittet Tatzeugen, sich unter der Telefonnummer (05171) 999-0 zu melden.

