Tödlicher Unfall im Kreis Peine – ein Toter, zwei Verletzte

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Auf der Landesstraße 473 zwischen Klein Lafferde und Bodenstedt im Kreis Peine hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Der 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Hildesheim ist dabei tödlich verletzt worden. Der ebenfalls 53-jährige Fahrer eines schwarzen Kombis aus Peine verletzte sich schwer, ein dritter 54-jähriger Fahrer eines weißen Kleinwagens aus dem Kreis Peine verletzte sich leicht.

Der Fahrer des Kleintransporters musste nach einem missglückten Überholmanövers eines Kombis im Kreis Peine ausweichen und verletzte sich beim Aufprall gegen einen Baum tödlich. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Gegen 6.30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehren Broistedt, Lengede und Klein Lafferde wegen des Unfalls alarmiert. Vor Ort stellte sich ein großes Trümmerfeld da, so Einsatzleiter Axel Lambrecht.

Transporterfahrer hat keine Chance bei Unfall im Kreis Peine

Zwei Fahrzeuge waren gegen einen Baum geprallt und ein Fahrzeug lag im Graben. Den ersten polizeilich gemeldeten Erkenntnissen nach kamen der Kleintransporter und ein schwarzer Kombi aus Fahrtrichtung Klein Lafferde. Der schwarze Kombi habe den Transporter überholen wollen. Dabei habe der Fahrer einen entgegenkommenden weißen Kleinwagen, der aus Richtung Bodenstedt kam übersehen. Der Fahrer des weißen Kleinwagens konnte in den Straßengraben ausweichen, jedoch touchierten sich beide Fahrzeuge seitlich. Da der schwarze Kombi wieder zurück auf seine Fahrspur auswich, musste der Fahrer des Kleintransporters ausweichen. Sowohl der schwarze Kombi als auch der Kleinlaster prallten gegen je einen Baum. Der weiße Kleinwagen kam in einem Graben zum stehen.

Ein weißer Kleinwagen fuhr auf der entgegengesetzten Spur und wurde von dem schwarzen Kombi touchiert. Er landete im Straßengraben. Foto: Phil-Kevin Lux-HillebrechT

Für die Einsatzkräfte galt es die Lage vor Ort genau einzuschätzen und die Verletzten zu versorgen. Der Fahrer des gegen den Baum geprallte Kleintransporter hatte dabei jedoch keine Chance und verstarb an der Einsatzstelle. Er war durch die Wucht des Zusammenstoßes in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs wurde schwer verletzt, der eines dritten leicht. Beide kamen in das Braunschweiger Klinikum.

L473 war komplett gesperrt

Die genaueren Umstände des Unfalles sind Teil der Ermittlungen so die Polizei vor Ort. Auch ein Unfallsachverständiger aus dem Kreis Celle musste zur Einsatzstelle bestellt werden.

Für die Unfallaufnahme musste die L473 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Alle Fahrzeuge mussten durch Abschlepper abtransportiert werden. Neben den genannten Großaufgebot der Wehren und der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

